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    Семин: Последние достижения «Крыльев» — заслуга Осинькина

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    Заслуженный тренер России Юрий Семин рад тому, что Игорь Осинькин остался во главе самарских «Крыльев Советов» и считает его очень сильным специалистом.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Это еще раз говорит о том, что он очень важная фигура в команде. На мой взгляд, все сегодняшние достижения в становлении команды — это только его заслуги. Именно поэтому к нему такое отношение со стороны игроков и фанатов, и я думаю, руководители это услышали

    Сложно ответить, справится ли он в тем, чтобы занять место не ниже 8-го. Все-таки результат от него самого, но и от его окружения: игроков, спортивного директора, руководителей клуба, и остальные. Ему одному выполнить такую задачу будет очень сложно, но если они все будут работать вместе, то, значит, они это выполнят», — сказал Семин «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Игорь Осинькин возглавил «КС» в 2020 году и в первый же сезон вернул команду в РПЛ. Сейчас самарцы идут на 10-м месте по 11 туров.

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