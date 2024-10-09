Головин: Не удивился, что Слуцкий отправился в Китай

Полузащитник «Монако»прокомментировал работув китайском клубе «Шанхай Шэньхуа» и добавил, что он постоянно с ним на связи.

«Общаешься ли ты с Леонидом Слуцким? Удивил переезд в Китай?

— Не удивил. Мы часто общаемся, бывает и раз в неделю созваниваемся. Сейчас, может, пореже, у него тяжелый график. Но я заранее знал, какие варианты он рассматривал, мы близки по сей день. За ним я слежу.

Слава богу, что все у него получается. Желаю ему успехов и дальше», — сказал Головин «СЭ».

После 27 туров команда Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» располагается на втором месте в чемпионате Китая и отстает от лидера «Шанхай Порт» на 2 очка.