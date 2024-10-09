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    Головин: Не удивился, что Слуцкий отправился в Китай

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал работу Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа» и добавил, что он постоянно с ним на связи.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Общаешься ли ты с Леонидом Слуцким? Удивил переезд в Китай?

    — Не удивил. Мы часто общаемся, бывает и раз в неделю созваниваемся. Сейчас, может, пореже, у него тяжелый график. Но я заранее знал, какие варианты он рассматривал, мы близки по сей день. За ним я слежу.

    Слава богу, что все у него получается. Желаю ему успехов и дальше», — сказал Головин «СЭ».

    После 27 туров команда Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» располагается на втором месте в чемпионате Китая и отстает от лидера «Шанхай Порт» на 2 очка.

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