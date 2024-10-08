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    Ваноли: Тяжело было уйти от Конте и возглавить «Спартак»

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    Главный тренер итальянского «Торино» Паоло Ваноли вспомнил, чем сопровождался его переход в московский «Спартак» и насколько сложно было ему расстаться с Антонио Конте.

    Паоло Ваноли
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    Паоло Ваноли

    «Уйти из штаба Конте было болезненным решением. Так совпало, что, когда он подписывал контракт с "Тоттенхэмом" и звал меня с собой, мне позвонили из "Спартака". Этот выбор был трудным, ведь Антонио показал себя прекрасным человеком», — цитирует Ваноли Il Meridiano Sport.

    Паоло Ваноли был главным тренером московского «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. По его руководством команда выиграла Кубок России.

    Календарь и таблица Серии А

    В прошлом сезоне Ваноли тренировал «Венецию» и вывел ее в Серию А. С лета 2024 года он возглавляет «Торино». В штабе Антонио Конте он работал ассистентом с 2016 года.

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