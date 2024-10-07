В CAS объяснили, почему Погба сократили дисквалификацию

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по поводу сокращения срока дисквалификации хавбека «Ювентуса»

Ранее француза обвинили в нарушении антидопинговых правил. 31-летний Погба сдал положительный допинг-тест 20 августа 2023 года.

СAS частично удовлетворил апелляцию Погба. Срок дисквалификации был сокращен до 18 месяцев.

«Коллегия CAS основывала свое решение на доказательствах и юридических аргументах, что употребление Погба вещества, на которое он сдал положительный тест, не был преднамеренным и стал результатом ошибочного приема добавки, прописанной ему врачом во Флориде. Перед этим Погба были даны заверения, что врач, утверждавший, что лечил нескольких американских и международных спортсменов высокого уровня, был осведомлен и должен был знать об антидопинговых обязательствах Погба в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом.

Погба просил дисквалификацию всего на 12 месяцев в знак признания наличия определенной вины с его стороны (он не добивался установления отсутствия вины или халатности со стороны комиссии CAS). Национальная антидопинговая организация Италии (NADO Italia) утверждала, что безрассудство игрока было серьезным и оправдывало дисквалификацию на четыре года. Доводы Погба были поддержаны несколькими экспертами. Большинство доказательств, представленных Погба, не были оспорены. Однако коллегия CAS постановила, что Погба нельзя считать невиновным, и что, будучи профессиональным футболистом, он должен был проявить большую осторожность в данных обстоятельствах.

Решение панели CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям», — говорится в тексте решения на официальном сайте CAS.