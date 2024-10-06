Тикнизян: В таблицу мы не смотрим, будем смотреть в мае

Защитник московскогодал комментарий по поводу победы над(1:0).

«Игра действительно была тяжёлой. Были моменты и у нас, и у "Крыльев". Сегодня удача на нашей стороне. По качеству не слишком довольны, но по результату — слава богу, что удалось победить.

В таблицу мы не смотрим, будем смотреть в мае. Сейчас это не имеет никакого значения. Конечно, это приятно. Но ты можешь быть в 15-м туре на первом месте, а уже в 17-м — на четвёртом. Сейчас нет смысла в это углубляться», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на РПЛ

С 27 очками «Локомотив» вышел на первое место в РПЛ. «Крылья Советов» идут десятыми с 11 очками.