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    Пятибратов: Понятно, что результат не удовлетворяет, хотелось победить

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    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов подвел итог матча против махачкалинского «Динамо» (1:1).

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Понятно, что результат не удовлетворяет, хотелось победить. Конечно, оставшиеся матчи будут так же важны, как и сегодняшний. Мы не совсем правильно играли, в начале матча не оказывали давления на соперника, позволили ему спокойно распоряжаться мячом, не было прессинга, не было борьбы, поэтому пришлось реагировать. При такой поддержке болельщиков надо больше забивать.

    Тройная замена в первом тайме? Это наша реакция на то, что происходило на поле. Я бы здесь не стал винить конкретно, допустим, Володю Ильина. Это был момент сохранения — он в начале матча получил желтую карточку, будучи нападающим. Мы хотели прессинговать, была вероятность, что могли остаться в меньшинстве, учитывая, насколько он может быть агрессивен. Замена Сергея Божина? Нам всем хотелось бы чуть лучше играть в футбол.

    Просто начало первого тайма было, наверное, самое плохое за все время, что я знаю ребят. Был гол, выход один на один, была скованность, на нас давит место в турнирной таблице. Позволили Махачкале делать все, что они хотели. А во втором тайме и после трех замен в первом "Факел" играл нормально.

    Сейчас никто не знает, где какой конкурент. Мы дома не потерпели ни одного поражения. Матч с "Динамо" с точки зрения турнирной таблицы нас не удовлетворяет. Значит, надо выигрывать в следующих, без разницы, с кем играть. Команда знает, как надо бороться за результат, просто мы не можем целостно провести весь матч, приходится реагировать тройными заменами», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Факел» с 7 очками поднялся на 14-е место в РПЛ. «Динамо» с 11 баллами вышло на 11-ю строчку в турнирной таблице.

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