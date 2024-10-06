Мусаев: После плохого старта сезона ни на кого не смотрели и вот результат

Главный тренер «Краснодара»считает, что сейчас его команда набрала неплохой ход, а когда она показывала плохие результаты на старте сезона, он никого не слушал, а просто работал.

«Все тактические планы никогда не реализуются полностью, но получился тяжелый матч. Даже при счете 2:0 у "Химок" был момент. Стас выручил нас, игра держала в напряжении до конца. Игра была открытой, были пространство и атаки.

Хотелось бы, чтобы было чуть спокойнее, но после такой эмоциональной игры с "Зенитом" я боялся небольшой расслабленности. "Химки" невозможно обыграть, даже играя на 80%. В итоге все сложилось хорошо. Немного передохнем и снова в бой.

Кордоба все показывает на поле. Разговоры излишни, он лидер, забивает и отдает. Он на подъеме, попросил не менять его, хотел забить третий гол. Надеюсь, продолжит так же.

Вы — единственная команда в лиге, которая еще не проиграла. В чем секрет? Нет никаких секретов. Я считаю, что все, что у нас есть, мы заслужили. Был тяжелый старт, мы были спокойны, была большая критика, но мы ни на кого не обращали внимания, у нас не было конфликтов внутри, мы спокойно работали.

Сейчас пошли победы, но мы тоже должны оставаться спокойными. В каждой команде настрой на нас максимальный. В России очень ровные команды. Нужно идти шаг на шагом и ни на кого не смотреть и не слушать — ни когда плохо, ни когда хорошо. Еще нужно не терять фокус», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил на своем поле «Химки» (4:0) и снова стал лидером чемпионата России.