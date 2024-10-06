2-й таймФиорентина — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Фиорентина» — «Милан». Онлайн
  • 21:05
    • «Краснодар» разгромил «Химки» и вернулся на первое место
  • 20:56
    • ЦСКА минимально одолел «Динамо»
  • 20:30
    • «Бавария» не смогла победить «Айнтрахт»
  • 19:18
    • Хет-трик Левандовского принес «Барселоне» крупную победу над «Алавесом»
  • 18:28
    • «Локомотив» победил «Крылья Советов» с минимальным счетом
    Все новости спорта

    Мусаев: После плохого старта сезона ни на кого не смотрели и вот результат

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Химки
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев считает, что сейчас его команда набрала неплохой ход, а когда она показывала плохие результаты на старте сезона, он никого не слушал, а просто работал.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Все тактические планы никогда не реализуются полностью, но получился тяжелый матч. Даже при счете 2:0 у "Химок" был момент. Стас выручил нас, игра держала в напряжении до конца. Игра была открытой, были пространство и атаки.

    Хотелось бы, чтобы было чуть спокойнее, но после такой эмоциональной игры с "Зенитом" я боялся небольшой расслабленности. "Химки" невозможно обыграть, даже играя на 80%. В итоге все сложилось хорошо. Немного передохнем и снова в бой.

    Кордоба все показывает на поле. Разговоры излишни, он лидер, забивает и отдает. Он на подъеме, попросил не менять его, хотел забить третий гол. Надеюсь, продолжит так же.

    Вы — единственная команда в лиге, которая еще не проиграла. В чем секрет? Нет никаких секретов. Я считаю, что все, что у нас есть, мы заслужили. Был тяжелый старт, мы были спокойны, была большая критика, но мы ни на кого не обращали внимания, у нас не было конфликтов внутри, мы спокойно работали.

    Сейчас пошли победы, но мы тоже должны оставаться спокойными. В каждой команде настрой на нас максимальный. В России очень ровные команды. Нужно идти шаг на шагом и ни на кого не смотреть и не слушать — ни когда плохо, ни когда хорошо. Еще нужно не терять фокус», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил на своем поле «Химки» (4:0) и снова стал лидером чемпионата России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» и СКА проведут еще один низовой матч?
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Игра получится засушливой
  • «Сокол» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Барысу» удастся «засушить» игру в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 7 октября
  • Завтра в 20:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сокол — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Тигре
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гояс — Сантос
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Махач — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры