«Лион» — «Нант»: счет матча 2:0, обзор голов

Один из голов забил Николас Тальяфико, также автогол в пассиве Николаса Паллуа.
Футбол. Франция. Лига 1
Лион — Нант 2:0
Голы: 1:0 Николас Тальяфико (22'), 2:0 Николя Паллуа (автогол) (54') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Жордан Верету, Корентин Толиссо (Максанс Какере, 74'), Саид Бенрахма (Абнер Винисиус, 83'), Райан Шерки (Эрнест Нуама, 65'), Малик Мартен Фофана (Таннер Тессманн, 74'), Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 83') Нант: Дуглас, Альбан Лафон, Николя Коцца, Натан Зезе, Николя Паллуа, Кельвен Амьен-Аду, Жан-Филипп Гбамин (Мостафа Мохамед, 65'), Педро Чиривелья (Демен Ассумани, 82'), Маттис Аблин (Louis Leroux, 82'), Моузес Саймон (Иньятиус Ганаго, 73'), Сорба Томас (Флоран Молле, 66') Предупреждения: Николя Коцца (61'), Николас Тальяфико (67'), Дуглас Аугусто (71')
Благодаря этой победе «Лион» набрал 10 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Нанта» осталось девять баллов и девятая строчка.