Семшов: Разве Слишкович достоин возглавить «Оренбург»?

Бывший игрок «Динамо», «Зенита» и сборной Россиипрокомментировал возможное назначенияглавным тренером «Оренбурга».

«Слишкович — посторонний человек в футболе. Чего Слишкович добился в российском футболе? Ничего. Когда назначают российского специалиста, у нас любят говорить: "У него мало опыта". Когда назначают иностранца, тех же Деограсию, Артигу или Слишковича, — это что? У них большой опыт, что ли?

Нужно уважать себя и наш футбол, а то мы немного завязли в этих иностранных тренерах, которые ничего из себя не представляют. Это не те тренеры, которые приезжали к нам раньше тренировать клубы и сборную. Это просто посторонние люди. Если они настолько хороши, почему не востребованы в своих странах?» — сказал Семшов «Чемпионату».

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Давид Деограсия был уволен из «Оренбурга» несколько дней назад за неудовлетворительные результаты. В качестве одного из кандидатов на его должность называют бывшего тренера «Спартака» Влидимира Слишковича.