«Ренн» — «Монако»: счет матча 1:2, обзор голов

На голы Тило Керера и Фоларина Балогана хозяева ответили точным ударом Людовика Бла.
Футбол. Франция. Лига 1
Ренн — Монако 1:2
Голы: 0:1 Тило Керер (6'), 1:1 Людовик Блас (11'), 1:2 Фоларин Балогун (22') Ренн: Стив Манданда, Алиду Сейду, Лео Эстигор, Ханс Хатебур, Адриен Трюффер (Махамаду Нагида, 80'), Глен Камара (Andres Gomez, 71'), Азор Матусива, Людовик Блас, Альберт Грёнбек (Амин Гуири, 45'), Арно Калимуэндо (Жоау Филипе, 80'), Mikayil Faye (Лоранс Ассиньон, 71') Монако: Филипп Кён, Кассум Уаттара (Крепин Дьятта, 71'), Вандерсон, Кристиан Мависса (Мохаммед Салису, 83'), Тило Керер, Уилфрид Синго, Элисс Бен-Сегир (Александр Головин, 70'), Денис Закария, Фоларин Балогун (Джордж Иленихена, 64'), Такуми Минамино, Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 83') Предупреждения: Людовик Блас (44'), Денис Закария (45 + 8'), Кассум Уаттара (57'), Такуми Минамино (72'), Лоранс Ассиньон (75'), Филипп Кён (86')
Победа позволила «Монако» набрать 19 очков и выйти на чистое первое место в турнирной таблице. У «Ренна» осталось семь баллов и десятая строчка.