Рюдигер: Действия Ямаля на поле просто пугают

Центральный защитник сборной Германии и мадридского «Реала»прокомментировал игру главного таланта «Барселоны»

«Его достижения невероятны, нужно отдать ему должное. Он играет в "Барселоне" в 17 лет, проявил себя на Евро. Надеюсь, он будет здоров, у него блестящее будущее. То, что делает Ямал, просто пугает», — сказал Рюдигер в эфире подкаста на YouTube-канале The Inside Scoop.

В этом сезоне Ямаль провел 10 матчей за каталонский клуб, забил 5 мячей и сделал 5 ассистов. Контракт 17-летнего хавбека с «Барселоной» до 2026 года. На Transfermarkt его сейчас оценивают в € 120 млн.