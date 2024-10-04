Каррера хочет стать тренером «Оренбурга»

Экс-главный тренер «Спартака»не против возглавить «Оренбург».

«Принял бы предложение возглавить "Оренбург"? Да. Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят», — сказал Каррера Sport24.

3 октября был отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга» испанец Давид Деограсия. Пока в РПЛ команда идет в зоне стыков на 14-м месте с 7 очками после 10 матчей.

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Последним клубом Массимо Карреры был итальянский «Асколи», выступающий в Серии С, с которым он покинул Серию В и откуда он был недавно уволен за плохие результаты.