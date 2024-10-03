Радимов прокомментировал отставку Деограсии

Бывший капитан петербургского «Зенита»считает, что руководство «Оренбурга» поступило правильно, отправив в отставку с поста главного тренера

«Отставка Деограсии напрашивалась, потому что результаты команды после победы (в первом туре) над "Спартаком" (ни одного выигрыша) не самый лучший вариант, тем более для "Оренбурга", который все время эти результаты давал.

И в этом плане что‑то надо было менять. Конечно же, пришла пора. Думаю, что в 99 из 100 команд такая отставка происходит», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сегодня, 3 октября стало известно об уходе Деограсии из «Оренбурга». Сейчас команда идет на 12-м месте в РПЛ.