Мотта: Мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу

Тьяго Мотта Фото: globallookpress.com
«Мы подошли к игре с правильным настроем — это заслуженная победа. Мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу. Ребята продолжали бороться, были сосредоточены и полны решимости сделать то, ради чего мы сюда приехали. Мы довольны игрой и результатом», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Ювентус» набрал 6 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Лейпцига» ни одного очка и 29-я позиция.