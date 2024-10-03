Мотта: Мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу

Главный тренер итальянскогооценил победу в матче против(3:2) во втором туре Лиги чемпионов.

«Мы подошли к игре с правильным настроем — это заслуженная победа. Мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу. Ребята продолжали бороться, были сосредоточены и полны решимости сделать то, ради чего мы сюда приехали. Мы довольны игрой и результатом», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Ювентус» набрал 6 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Лейпцига» ни одного очка и 29-я позиция.