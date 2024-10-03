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    Мотта: Мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу

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    Главный тренер итальянского «Ювентуса» Тьяго Мотта оценил победу в матче против «Лейпцига» (3:2) во втором туре Лиги чемпионов.

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    «Мы подошли к игре с правильным настроем — это заслуженная победа. Мы хорошо справлялись с ситуациями, которые складывались не в нашу пользу. Ребята продолжали бороться, были сосредоточены и полны решимости сделать то, ради чего мы сюда приехали. Мы довольны игрой и результатом», — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ювентус» набрал 6 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. У «Лейпцига» ни одного очка и 29-я позиция.

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