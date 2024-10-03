Аршавин: Я против матча сборной России со сборной Медиалиги

Известный в прошлом российский футболистоценил проведение возможного товарищеского матча между сборными России и медиалиги.

«Я против матча сборной России со сборной Медиалиги. Пусть лучше сборная сыграет со сборной какого-нибудь региона, поедут в Сибирь или во Владивосток.

Матч со сборной Медиалиги вызвал бы интерес? У кого? У ваших подписчиков? Это слишком несерьезно. Это разве развитие футбола? Люди придут на стадион?

Люди придут на сборную, если она сыграет и с "Лучом" Владивосток. Я точно не за», — приводит слова Аршавина журналист Севастиан Терлецкий.

Напомним, что сборная России сейчас отстранена от международных соревнований и проводит только товарищеские матчи.