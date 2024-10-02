Мадридский «Реал» сыграет с гостях против «Лилля» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Лилль»

Французский клуб остался без очков в первом туре Лиги Чемпионов, проиграв в гостях «Спортингу» со счетом 0:2. Помимо матча с «Реалом» «Лиллю» также предстоит провести домашние матчи с «Ювентусом», «Штурмом» и «Фейеноордом». С «Атлетико», «Болоньей» и «Ливерпулем» «доги» сыграют в гостях.

Команда под руководством Бруно Женезио занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 10 очков в 6-ти матчах. В крайнем туре «Лилль» разгромил на выезде «Гавр» — 3:0. До этого «доги» сыграли в результативную ничью со «Страсбургом» дома (3:3).

«Реал»

Действующий обладатель Лиги Чемпионов начал защиту титула с домашней победы над «Штутгартом» (3:1). Соперниками мадридцев на общем этапе турнира также станут «Лилль», «Аталанта», «Ливерпуль» и «Брест» (все — в гостях) и дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Зальцбург» (все — дома).

«Реал» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам восьми туров. В крайнем матче Ла Лиги «сливочные» упустили победу в дерби над «Атлетико» — 1:1. До этого мадридцы не теряли очков на протяжении четырех туров подряд.

Стоит отметить, что «Лилль» и «Реал» никогда не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Реал» с коэффициентом 1.80.