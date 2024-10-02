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    «Лилль» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов «Лилль» — «Реал»

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    «Реал»
    Мадридский «Реал» сыграет с гостях против «Лилля» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Лилль»

    Французский клуб остался без очков в первом туре Лиги Чемпионов, проиграв в гостях «Спортингу» со счетом 0:2. Помимо матча с «Реалом» «Лиллю» также предстоит провести домашние матчи с «Ювентусом», «Штурмом» и «Фейеноордом». С «Атлетико», «Болоньей» и «Ливерпулем» «доги» сыграют в гостях.

    Команда под руководством Бруно Женезио занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 10 очков в 6-ти матчах. В крайнем туре «Лилль» разгромил на выезде «Гавр» — 3:0. До этого «доги» сыграли в результативную ничью со «Страсбургом» дома (3:3).

    «Реал»

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    Действующий обладатель Лиги Чемпионов начал защиту титула с домашней победы над «Штутгартом» (3:1). Соперниками мадридцев на общем этапе турнира также станут «Лилль», «Аталанта», «Ливерпуль» и «Брест» (все — в гостях) и дортмундская «Боруссия», «Милан» и «Зальцбург» (все — дома).

    «Реал» занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам восьми туров. В крайнем матче Ла Лиги «сливочные» упустили победу в дерби над «Атлетико» — 1:1. До этого мадридцы не теряли очков на протяжении четырех туров подряд.

    Стоит отметить, что «Лилль» и «Реал» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лилль» — «Реал» с коэффициентом 1.80.

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