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    Фонсека: Я расстроен результатом

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    Наставник «Милана» Паулу Фонсека высказался о поражении от «Байера» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Специалист расстроился, что команда не смогла завоевать очков.

    Паулу Фонсека
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    Паулу Фонсека

    «Этот матч понравился мне больше всего с тех пор, как я работаю в "Милане". Во втором тайме мы показали фантастическую игру, создали много моментов, но не смогли реализовать.

    Я расстроен результатом, но доволен тем, что мы сделали на поле», — приводит официальный сайт УЕФА слова Фонсеки.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Милан» занимает 29-е место в таблице Лиги чемпионов, команда не набрала ни одного очка в двух встречах. В 3-м туре россонери примут «Брюгге».

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