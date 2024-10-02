Фонсека: Я расстроен результатом

Паулу Фонсека Фото: globallookpress.com
«Этот матч понравился мне больше всего с тех пор, как я работаю в "Милане". Во втором тайме мы показали фантастическую игру, создали много моментов, но не смогли реализовать.
Я расстроен результатом, но доволен тем, что мы сделали на поле», — приводит официальный сайт УЕФА слова Фонсеки.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
«Милан» занимает 29-е место в таблице Лиги чемпионов, команда не набрала ни одного очка в двух встречах. В 3-м туре россонери примут «Брюгге».