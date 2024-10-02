Фонсека: Я расстроен результатом

Наставник «Милана»высказался о поражении от «Байера» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Специалист расстроился, что команда не смогла завоевать очков.

«Этот матч понравился мне больше всего с тех пор, как я работаю в "Милане". Во втором тайме мы показали фантастическую игру, создали много моментов, но не смогли реализовать.

Я расстроен результатом, но доволен тем, что мы сделали на поле», — приводит официальный сайт УЕФА слова Фонсеки.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Милан» занимает 29-е место в таблице Лиги чемпионов, команда не набрала ни одного очка в двух встречах. В 3-м туре россонери примут «Брюгге».