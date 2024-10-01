«Зенит» обратился в ЭСК после встречи с «Краснодаром»

проcит рассмотреть ЭСК РФС эпизод на 14-й минуте матча 10-го тура РПЛ с. Тогда Алексей Сухой не показал красную карточку футболисту «быков» Витору Тормене за наступ в область паха нападающего сине-бело-голубых Лусиано Гонду.

Кроме того, питерский клуб просит рассмотреть эпизод на 43-й минуте встречи, когда арбитр не удалил полузащитника Александра Черникова, сообщает «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» (23) идет на 3-й строчке.