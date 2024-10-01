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    «Интер» разгромил «Црвену Звезду»

    «Интер» — «Црвена Звезда»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле разгромил «Црвену Звезду» со счетом 4:0.

    Лаутаро Мартинес («Интер»)
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    Лаутаро Мартинес («Интер»)

    В составе хозяев голами отметились Хакан Чалханоглу, Марко Арнаутович, Лаутаро Мартинес и Мехди Тареми с пенальти.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Интер — Црвена Звезда 4:0
    Голы: 1:0 Хакан Чалханоглу (11'), 2:0 Марко Арнаутович (59'), 3:0 Лаутаро Мартинес (71'), 4:0 Мехди Тареми (пенальти) (81') Интер: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Стефан де Врей (Франческо Ачерби, 64'), Алессандро Бастони (Янн Биссекк, 74'), Дензел Дюмфрис, Карлос Аугусто, Пётр Зелиньски, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 70'), Генрих Мхитарян (Давиде Фраттези, 64'), Мехди Тареми, Марко Арнаутович (Лаутаро Мартинес, 64') Црвена Звезда: Омри Глазер, Нассер Джига, Ванья Дркушич (Милан Родич, 89'), Урош Спаич, Соль Ён Ву, Петер Оладейи Олайинка, Раде Крунич (Далсью Гомес, 89'), Шериф Ндиайе (Лука Илич, 69'), Тими Элшник, Andrija Maksimovic (Неманья Радоньич, 69'), Silas Silas (Бруно Дуарте, 70') Предупреждения: Генрих Мхитарян (15'), Стефан де Врей (48'), Тими Элшник (69')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Интер» с 4 очками вышел на пятое место в таблице. «Црвена Звезда» без зачетных баллов опустилась на 32-ю строчку.

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