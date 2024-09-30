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    Cимеоне прокомментировал беспорядки в игре с «Реалом»

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    Наставник «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий по поводу обстановки в матче 8-го тура Примеры с «Реалом» (1:1).

    Диего Симеоне
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    Диего Симеоне

    Во втором тайме судья был вынужден прервать встречу. Фанаты «Атлетико» забросали штрафную голкипера «Реала» Тибо Куртуа различными предметами. Болельщиков ходил успокаивать сам Симеоне.

    «Это неправильно, но мы не помогаем главным героям, когда провоцируем людей, и они злятся. И у людей нет другого выхода, хоть это и неправильно. Нам следует быть спокойнее и знать, в каких ситуациях можно праздновать гол перед трибунами.

    Это нехорошо, но люди злятся не сами по себе, они злятся из-за чего-то, и мы способствуем этому. Не оправдываю то, что они делали, но… мы можем делать больше, но не делаем этого.
    Нужно постараться опознать зачинщиков, и они больше не придут, потому что они нам не нужны. Нам нужны люди, которые горячо поддерживают нас», — приводит слова Симеоне Marca.

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