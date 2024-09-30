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    Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

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    Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил о завершении карьеры в сборной Франции.

    Антуан Гризманн
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    Антуан Гризманн

    «С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу жизни. Спасибо за это великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», — написал 33-летний футболист в своих соцсетях.

    Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 года. За это время он провел за национальную команду 137 матчей и забил 44 гола.

    Вместе со сборной Гризманн стал победителем чемпионата мира 2018 года, а также играл в финале Евро-2016 и ЧМ-2022.

    Напомним, бывший нападающий «Челси», «Арсенала» и «Милана» Оливье Жиру завершил карьеру в сборной Франции сразу после Евро-2024.

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