Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий мадридского «Атлетико»сообщил о завершении карьеры в сборной

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу жизни. Спасибо за это великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», — написал 33-летний футболист в своих соцсетях.

Гризманн выступал за сборную Франции с 2014 года. За это время он провел за национальную команду 137 матчей и забил 44 гола.

Вместе со сборной Гризманн стал победителем чемпионата мира 2018 года, а также играл в финале Евро-2016 и ЧМ-2022.

Напомним, бывший нападающий «Челси», «Арсенала» и «Милана» Оливье Жиру завершил карьеру в сборной Франции сразу после Евро-2024.