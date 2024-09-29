Тен Хаг — о поражении от «Тоттенхэма»: Мы должны проявить стойкость

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал поражение своего клуба в игре 6-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (0:3).

«Пропустить гол после двух-трёх минут, как сейчас, — это совершенно необязательно. Та же ошибка, что и в матче с "Твенте" в середине недели, это нужно было пресекать в первый момент.

У нас были моменты, чтобы вернуться в игру, у Джошуа Зиркзее и Алехандро Гарначо, когда у нас было 11 игроков на поле, и после красной карточки у нас тоже были моменты.

Сначала мы должны справиться с этим и проявить стойкость. Мы должны смириться с поражением и стать лучше. Сосредоточьтесь на следующей игре и выступайте лучше, чем сегодня», — приводит слова тен Хага BBC.

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В конце первого тайма прямую красную карточку получил лидер манкунианцев Бруну Фернандеш. На тот момент «МЮ» уступал в счете со счетом 0:1.