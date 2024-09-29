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    Хаби Алонсо: «Байеру» нужна дисциплина

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    Наставник «Байера» Хаби Алонсо подвел итоги матча с «Баварией» в Бундеслиге. Встреча завершилась вничью 1:1.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    «Хотел видеть больше энергии от команды, и в этом плане я доволен. Мы были готовы биться, что и делали. Нам необходимы дисциплина и страсть от игроков.

    Было непросто, у нас не получилось взять мяч под контроль. Обороняться было настоящим вызовом, так что этот балл важен.

    Энергия и уверенность у "Баварии" отличаются от прошлого сезона, они выкладываются на полную как с мячом, так и без него. Сегодня было очень тяжело. Мы можем быть довольны этим очком», — приводит слова Алонсо пресс-служба клуба.

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