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    Дзюба: Хочу побить рекорды Кержа и Лоськова, сесть на раскладушку и стареть красиво

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Артём Дзюба
    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба хочет в текущем сезоне превзойти Александра Кержакова и Дмитрия Лоськова.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Моя задача, чтобы у "Акрона" было как можно больше мячей. Для себя я поставил, что если мы будем седьмые‑восьмые — я буду самым счастливым. Я не ставлю личные задачи. Если глобально, то мне уже в этом сезоне хочется побить Кержа (Александра Кержакова) и Лоськова, и можно сесть спокойно на раскладушечку и красиво стареть», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

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    Сейчас лучшим бомбардиром в истории российского футбола является бывший нападающий «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков, который завершил профессиональную карьеру в 2017 году. На его счету 233 гола. Дзюба находится на второй строчке с 230 забитыми мячами.

    Рекордсменом по системе «гол+пас» (120+145) за всю историю чемпионата России является бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Чтобы его обогнать, Дзюбе (160+98) необходимо набрать 8 очков.

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