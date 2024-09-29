Дзюба: Хочу побить рекорды Кержа и Лоськова, сесть на раскладушку и стареть красиво

Нападающий «Акрона»хочет в текущем сезоне превзойти

«Моя задача, чтобы у "Акрона" было как можно больше мячей. Для себя я поставил, что если мы будем седьмые‑восьмые — я буду самым счастливым. Я не ставлю личные задачи. Если глобально, то мне уже в этом сезоне хочется побить Кержа (Александра Кержакова) и Лоськова, и можно сесть спокойно на раскладушечку и красиво стареть», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

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Сейчас лучшим бомбардиром в истории российского футбола является бывший нападающий «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков, который завершил профессиональную карьеру в 2017 году. На его счету 233 гола. Дзюба находится на второй строчке с 230 забитыми мячами.

Рекордсменом по системе «гол+пас» (120+145) за всю историю чемпионата России является бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов. Чтобы его обогнать, Дзюбе (160+98) необходимо набрать 8 очков.