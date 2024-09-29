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    Биджиев — об игре с московским «Динамо»: Получился боевой матч

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    Главный тренер «Динамо» Мх Хасанби Биджиев заявил, что ему понравилась и игра команды в 10-м туре РПЛ против «Динамо» Москвы (0:1).

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Матч был сложным для двух команд, было очень много борьбы, было много желания победить. Считаю, что наши ребята проявили себя достаточно хорошо. Динамовцы забили хороший мяч, а наши ситуации мы не смогли реализовать.

    Давления больше было с нашей стороны, но от этого не легче. Мы могли где‑то хладнокровнее распорядиться с мячом. А матч получился боевым, добавить больше нечего. Если говорить про момент, когда назначили штрафной в наши ворота, который обернулся голом… Неоднозначный момент. По тому, что мы видели, был наступ со стороны игрока москвичей. Плюс этот отмененный пенальти, но пока не видел эпизод.

    Честно говоря, раздражает, когда назначают пенальти, а потом идут смотреть VAR. Лучше бы вообще ничего не назначали, а так это действуют на нервы», — цитирует Биджиева «Матч ТВ».

    После 10 туров команда Биджиева идет на 12-м месте с 10 очками. В следующем туре «Динамо» Мх отправится в гости к «Факелу»

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