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    Тренер «Урала»: Мне сложно комментировать это безумие

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    Главный тренер «Урала» Евгений Аверьянов поделился мнением об игре своей команды в матче 12-го тура российской Первой лиге против «Енисея» (0:3).

    Евгений Аверьянов — главный тренер «Урала»
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    Евгений Аверьянов — главный тренер «Урала»

    «Мне сложно комментировать это безумие, которое было со стороны нашей команды, поэтому не буду слова подбирать. Нам предстоит очень серьезный разговор внутри клуба.

    Сегодня мы не имели права проигрывать, не то чтобы так играть», — цитирует Аверьянова пресс‑служба «Урала».

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    • После этого матча екатеринбургская команда занимает 2-е место в таблице Первой лиги с 21-м очком в активе. В следующем поединке «Урал» сыграет против «Торпедо» 5-го октября.

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