«Арсенал» — «Лестер»: счет матча 4:2, обзор голов

В шестом туре английской Премьер-лигипобедилсо счетом 4:2.

На 20-й минуте счет открыл бразильский полузащитник канониров Габриэль Мартинелли.

На исходе первого тайма преимущество хозяев увеличил Леандро Троссард.

После перерыва настало время защитника «Лестера» Джеймса Джастина.

На 47-й минуте он сократил отставание, а на 63-й минуте оформил дубль, сравняв счет в матче.

Но в концовке матча хозяева смогли додавить своего соперника. На 90+4-й минуте дубль оформил Троссард, а еще через три минуты забил Кай Хаверц.

Футбол. Англия. Премьер-лига Арсенал Лондон — Лестер 4:2 Голы: 1:0 Габриэл Мартинелли (20'), 2:0 Леандро Троссард (45 + 1'), 2:1 Джеймс Джастин (47'), 2:2 Джеймс Джастин (63'), 3:2 Леандро Троссард (90 + 4'), 4:2 Кай Хаверц (90 + 9') Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Юрриен Тимбер, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Риккардо Калафьори, Букайо Сака, Томас Парти (Итан Нванери, 85'), Деклан Райс, Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли (Рахим Стерлинг, 74'), Леандро Троссард (Габриэл Жезус, 90') Лестер: Мадс Хермансен, Виктор Кристансен, Калеб Околи (Abdul Fatawu, 90'), Ваут Фас, Джеймс Джастин, Вильфред Ндиди (Одсонн Эдуард, 90'), Факундо Буонанотте (Джордан Айю, 85'), Гарри Уинкс, Оливер Скипп (Билаль эль-Ханнус, 90'), Джейми Варди, Стефи Мавидиди (Бобби Декордова-Рид, 90') Предупреждения: Джейми Варди (21'), Steve Cooper (22'), Вильфред Ндиди (31'), Вильям Салиба (46'), Риккардо Калафьори (49'), Оливер Скипп (50'), Факундо Буонанотте (70')

Календарь и таблица АПЛ

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном», а «Лестер» с «Борнмутом».