Булыкин высказался о возможном продлении контракта Головина с «Монако»

Экс-футболистподелился мнением о вероятном продлении контракта российского полузащитника

«Если у Головина в "Монако" всё хорошо и всё устраивает, то зачем желать большего? Тем более он лидер команды и живёт в шикарной стране. Если Александр продлит контракт с клубом на пять лет, то это будет хорошо для него и его будущего.

Может, уже через год Головин перейдёт в суперклуб. Благодаря этому контракту он застрахован и уверен в своём будущем. Это здорово для футболиста высокого уровня, и позволяет развиваться и раскрываться ещё больше», — сказал Булыкин Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что Головин продлит контракт с «Монако» до лета 2029-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.