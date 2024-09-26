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    Булыкин высказался о возможном продлении контракта Головина с «Монако»

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    Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением о вероятном продлении контракта российского полузащитника Александра Головина с «Монако».

    Александр Головин — полузащитник «Монако»
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    Александр Головин — полузащитник «Монако»

    «Если у Головина в "Монако" всё хорошо и всё устраивает, то зачем желать большего? Тем более он лидер команды и живёт в шикарной стране. Если Александр продлит контракт с клубом на пять лет, то это будет хорошо для него и его будущего.

    Может, уже через год Головин перейдёт в суперклуб. Благодаря этому контракту он застрахован и уверен в своём будущем. Это здорово для футболиста высокого уровня, и позволяет развиваться и раскрываться ещё больше», — сказал Булыкин Чемпионату.

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    • Ранее сообщалось о том, что Головин продлит контракт с «Монако» до лета 2029-го года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду 4 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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