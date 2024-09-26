Тренер «Химок»: Раньше нам не хватало концентрации, сейчас проще

Главный тренерподелился мнением о большой заявке команды на сезон.

«Всё ещё много игроков. Но мы начинали с 43 игроков, сейчас намного меньше — 28. Эта цифра меня устраивает.

Сейчас можно дать команде сыгранность. Раньше нам не хватало концентрации, не было четкого разделения на основных и запасных. Сейчас проще. И результатов будет добиваться проще», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После 9-и туров в российской Премьер-лиге «Химки» занимают 14-е место в таблице с 7-ю очками в активе. В следующем матче подмосковная команда сыграет против «Крыльев Советов» 29-го сентября.