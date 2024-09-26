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    Тренер «Химок»: Раньше нам не хватало концентрации, сейчас проще

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился мнением о большой заявке команды на сезон.

    Франк Артига — главный тренер «Химок»
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    Франк Артига — главный тренер «Химок»

    «Всё ещё много игроков. Но мы начинали с 43 игроков, сейчас намного меньше — 28. Эта цифра меня устраивает.

    Сейчас можно дать команде сыгранность. Раньше нам не хватало концентрации, не было четкого разделения на основных и запасных. Сейчас проще. И результатов будет добиваться проще», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

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