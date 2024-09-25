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    «Шинник» и «Родина» одержали победы в матчах Кубка России

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    Завершились два матча 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

    «Родина»
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    «Родина»

    В одной из встреч «Шинник» в серии пенальти одолел «Динамо-Владивосток» (0:0, 3:2 по пен.).

    Победный пенальти на счету полузащитника гостей Данилы Сухомлинова.

    Футбол. Россия. Кубок
    Динамо Владивосток — Шинник 0:1
    Голы: : Руслан Куль (пенальти) (2'), : Rashchupkin D. (пенальти) (4'), : Fedorov Z. (пенальти) (4'), : Mingazov A. (пенальти) (5'), : Данила Сухомлинов (пенальти) (5') Динамо Владивосток: Archibasov E., Andyamov V., Dorokhov E., Dudkin S., Kalugin D., Leonov O., Pipo A., Rashchupkin D., Shestakov I., Terentyev A., Zyryanov N. Шинник: Тимофей Митров, Павел Шакуро, Лев Скворцов, Глеб Якушевич, Руслан Куль, Данила Сухомлинов, Мухаммад Султонов, Артем Малахов, Тимур Жамалетдинов, Fofana S., Sinitsyn E. Предупреждения: Dorokhov E. (42'), Andyamov V. (62'), Mingazov A. (80'), Павел Шакуро (90+1')

    В параллельном матче «Родина» обыграла «Машук-КМВ» со счетом 3:0.

    В составе московской команды голы забили Илья Антонов на 17-й минуте, Магомедхабиб Абдусаламов на 53-й минуте и Хетаг Кочиев на 60-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок
    Машук-КМВ — Родина 0:3
    Голы: 0:1 Antonov I. (17'), 0:2 Abdusalamov M. (53'), 0:3 Даниил Чернышёв (60') Машук-КМВ: Дмитрий Саганович, Akhmedkhanov R., Gusengadzhiev R., Khizriev G., Khutov A., Kuskov A., Machilov R., Pekov I., Suanov R., Torosyan S., Ushakhin L. Родина: Дэвид Сангаре, Даниил Чернышёв, Александр Клещенко, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Abdusalamov M., Antonov I., Danilin M., Maltsev R., Stefanishin A.

    Соперники «Шинника» и «Родины» в следующем этапе Кубка России Пути регионов определятся позднее.

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