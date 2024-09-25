Мбаппе пропустит как минимум три недели

Нападающий мадридского «Реала»не сыграет в ближайших матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Мбаппе получил травму двуглавой мышцы бедра в недавнем матче чемпионата Испании против «Алавеса» (3:2). Повреждение оказалось более серьезным, чем изначально предполагалось.

Француз выбыл из строя как минимум на три недели, сообщает пресс-служба «Реала».

Таким образом, Мбаппе точно пропустит матчи «Реала» против «Атлетико», «Вильярреала» и «Лилля», а также не сыграет за сборную Франции против Израиля и Бельгии.

Мбаппе провел в текущем чемпионате Испании семь матчей и забил пять мячей.