Президент «Урала» Иванов: Не понимаем, как играть в Первой лиге

Президент «Урала»отметил, что в команде не понимают, как выступать в Первой лиге. По итогам прошлого сезона клуб вылетел из РПЛ.

«Пока нет ещё, не понимаем, как играть в Первой лиге. Сидит у всех в голове, что мы вылетели непонятно как. Ни тренерский штаб, ни я, ни игроки до сих пор не можем приноровиться.

Вылет из РПЛ — это не один из самых сложных, а самый сложный момент за мою работу в клубе. Всякие были ситуации, но эта — самая сложная. Сложнейший момент футбольной жизни за 21 год, и это для всех: и для меня, и для клуба», — цитирует Иванова «Советский спорт».

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» сейчас идет 2-м в таблице Первой лиги. Клуб набрал 21 очко в 11 встречах.