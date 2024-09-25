Президент «Урала» Иванов: Не понимаем, как играть в Первой лиге

Григорий Иванов Фото: globallookpress.com
«Пока нет ещё, не понимаем, как играть в Первой лиге. Сидит у всех в голове, что мы вылетели непонятно как. Ни тренерский штаб, ни я, ни игроки до сих пор не можем приноровиться.
Вылет из РПЛ — это не один из самых сложных, а самый сложный момент за мою работу в клубе. Всякие были ситуации, но эта — самая сложная. Сложнейший момент футбольной жизни за 21 год, и это для всех: и для меня, и для клуба», — цитирует Иванова «Советский спорт».
«Урал» сейчас идет 2-м в таблице Первой лиги. Клуб набрал 21 очко в 11 встречах.