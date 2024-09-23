Булыкин: Дзюбу вряд ли вызовут в сборную

Экс-форвард сборной России и «Локомотива»считает, чтовряд ли получит приглашение в национальную команду.

«Если сравнивать его форму с Криштиану Роналду, то она не оптимальна. Вряд ли его позовут в сборную. В "Акроне" он еще может посидеть и забивать», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

Сегодня, 23 сентября РФС назвал расширенный список игроков национальной команды на октябрьский сбор. Всего в нем присутствует 42 футболиста. Соперники станут известны позже.

36-летний Артем Дзюба недавно подписал соглашение с «Акроном», сыграл два матча в РПЛ и сделал три голевые передачи.