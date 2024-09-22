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    Слот прокомментировал разгромную победу «Ливерпуля» над «Борнмутом»

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе команды в матче 5-го тура АПЛ с «Борнмутом». Красные разгромили соперника со счетом 3:0.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Было 12 минут, когда мы забили три гола, но я думаю, что в течение всего первого тайма мы видели много таких моментов. К сожалению для нас, первый, второй и третий не были реализованы. Хорошо для нас то, что их первый шанс тоже не был реализован.

    Затем были эти 12 минут одной атаки за другой, которые привели к трём голам, что было действительно приятно видеть в тот момент — и что нам также было нужно, потому что мы играли против сильного соперника. Соперника, который показал сегодня, что, даже когда они проигрывали 0:3, они просто продолжали идти. Это было сложнее, чем может показаться по результату», — цитирует специалиста сайт мерсисайдского клуба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ. Клуб набрал 12 очков в пяти встречах.

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