Джикия объяснил, почему решил перейти в «Химки»: Моя жизнь, я так решил

Защитниквысказался о переходе в подмосковную команду.

«Почему выбрал "Химки"? Моя жизнь, я так решил. Я не занимался тем, что "меня хотят эти, эти, и эти". Всё, что было в переговорное время, осталось в трансферном окне.

Сегодня я — футболист "Химок". Мне нужно как можно быстрее приводить себя в максимальный порядок и помогать команде. Моя основная задача сегодня — вернуться в строй, получать удовольствие и играть в футбол», — передает слова Джикии Чемпионат.

Напомним, что сегодня, 22-го сентября «Химки» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги. Джикия остался на скамейке запасных.