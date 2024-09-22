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    Джикия объяснил, почему решил перейти в «Химки»: Моя жизнь, я так решил

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    Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о переходе в подмосковную команду.

    Георгий Джикия — защитник «Химок»
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    Георгий Джикия — защитник «Химок»

    «Почему выбрал "Химки"? Моя жизнь, я так решил. Я не занимался тем, что "меня хотят эти, эти, и эти". Всё, что было в переговорное время, осталось в трансферном окне.

    Сегодня я — футболист "Химок". Мне нужно как можно быстрее приводить себя в максимальный порядок и помогать команде. Моя основная задача сегодня — вернуться в строй, получать удовольствие и играть в футбол», — передает слова Джикии Чемпионат.

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    • Напомним, что сегодня, 22-го сентября «Химки» сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0) в матче 9-го тура российской Премьер-лиги. Джикия остался на скамейке запасных.

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