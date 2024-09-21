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    Таранов считает, что «Рубин» может создать ЦСКА проблемы

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    Экс-игрок ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА.

    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»

    «ЦСКА сейчас нестабилен, поэтому "Рубин" может создать проблемы. ЦСКА нужно более качественно и серьёзно подходить к матчам. Как уже стало известно, армейцы не ставят перед собой задачу первого места.

    Тягаться с "Зенитом" в этом сезоне будет сложно всем. Но нужно ставить максимальные задачи, хотя бы зайти в тройку. Для этого нужна стабильность», — сказал Мостовой Чемпионату.

  • «Рубин» — ЦСКА. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА
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    • Матч между «Рубином» и ЦСКА состоится завтра, 22-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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