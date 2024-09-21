Таранов считает, что «Рубин» может создать ЦСКА проблемы

Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина» Фото: globallookpress.com
«ЦСКА сейчас нестабилен, поэтому "Рубин" может создать проблемы. ЦСКА нужно более качественно и серьёзно подходить к матчам. Как уже стало известно, армейцы не ставят перед собой задачу первого места.
Тягаться с "Зенитом" в этом сезоне будет сложно всем. Но нужно ставить максимальные задачи, хотя бы зайти в тройку. Для этого нужна стабильность», — сказал Мостовой Чемпионату.
Матч между «Рубином» и ЦСКА состоится завтра, 22-го сентября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.