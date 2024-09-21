Семак: Непросто начинать с 0:1

Главный тренервысказался о матче с(3:1).

«Непросто начинать с 0:1. В таких матчах очень важно забить первыми, и, желательно, быстрее, потому что игра очень закрытая. К сожалению, мы пропустили после пенальти, и в дальнейшем, по первому тайму, очень медленно работали с мячом, было много лишних касаний.

В перерыве поменяли некоторых игроков, чтобы максимально ускорить игру и добавить в атакующих действиях. Хорошо, что забили достаточно быстрый мяч и довели дело до победы. Матч очень сложный. "Факел" сегодня хорошо оборонялся, очень активно, агрессивно, пока сил хватало. В первом тайме у нас мало что получалось, отчасти из-за хороших действий "Факела" в обороне», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

«Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.