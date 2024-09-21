ПерерывРубин — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Дивеев«Рубин» — ЦСКА. Онлайн
  • 19:34
    • Дубль Плотникова принес победу СКА над «Торпедо»
  • 19:25
    • «Локомотив» уступил в овертайме «Салавату Юлаеву», а «Витязь» победил «Барыс»
  • 18:54
    • «Ливерпуль» разгромил «Борнмут»
  • 18:33
    • «Зенит» в волевом стиле переиграл «Факел» и вернул себе лидерство
  • 18:24
    • «Бавария» разгромила «Вердер» в гостях
    Все новости спорта

    Семак: Непросто начинать с 0:1

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Факел
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче с «Факелом» (3:1).

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Непросто начинать с 0:1. В таких матчах очень важно забить первыми, и, желательно, быстрее, потому что игра очень закрытая. К сожалению, мы пропустили после пенальти, и в дальнейшем, по первому тайму, очень медленно работали с мячом, было много лишних касаний.

    В перерыве поменяли некоторых игроков, чтобы максимально ускорить игру и добавить в атакующих действиях. Хорошо, что забили достаточно быстрый мяч и довели дело до победы. Матч очень сложный. "Факел" сегодня хорошо оборонялся, очень активно, агрессивно, пока сил хватало. В первом тайме у нас мало что получалось, отчасти из-за хороших действий "Факела" в обороне», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

    «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Армейцы покажут свой класс
  • «Рубин» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • «Ювентус» и «Наполи» забьют друг другу?!
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Джошуа нокаутирует Дюбуа и вернет себе титул IBF?
  • Джошуа — Дюбуа. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.12
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Завтра в 18:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Вильярреал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры