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    Пятибратов: Расстроен, что пропустили очень легкие мячи

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    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о матче против «Зенита» (1:3).

    Дмитрий Пятибратов
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    Дмитрий Пятибратов

    «Гол с пенальти дал нам уверенности, но, опять же, здесь момент психологии. Мы старались играть агрессивно, но опять немножко начали скромничать. Старались сделать так, чтобы "Зенит" не смог очень быстро сравнять счет. Нам нужно было поострее, понаглее действовать в атаке, несмотря на то, что мы выигрывали 1:0. Поэтому, конечно, свою роль сыграло.

    Наверное, было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч. Ну, естественно, я рад, что мы забили все-таки. Расстроен, что пропустили очень легкие мячи, на мой взгляд. Ребята старались, сражались», — приводит слова Пятибратова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Факел» с 5 очками — на предпоследней строчке.

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