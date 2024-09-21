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    Невилл об «Арсенале»: Чтобы войти в историю, необходимо выиграть АПЛ или Лигу чемпионов

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о том, что нужно сделать «Арсеналу», чтобы войти в историю.

    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»
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    Микель Артета — главный тренер «Арсенала»

    «Если эта превосходная команда "Арсенала" не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов, они могут забыть о том, чтобы войти в историю.

    Это жестоко, но такова реальность спорта высших достижений. Никто не будет с теплотой вспоминать о великолепии Вильяма Салиба и Габриэла Магальяэса в обороне, блеске Мартина Эдегора и Деклана Райса, выдающихся сэйвах Давида Райи, вскрывающем оборону Букайо Сака.

    Не будет документального фильма от Netflix. Их никогда не будут чествовать, не станут восхищаться ими. Их будут считать теми, кто едва не добился успеха. История не прощает тех, кто не дотягивает, пусть и совсем немного. И вот почему, несмотря на всю превосходную работу, проделанную ими за последние два года, им еще предстоит сделать решающий шаг.

    При этом еще слишком ранняя стадия сезона, чтобы описывать матч с "Манчестер Сити" на "Этихаде" как решающее сражение за титул. Однако "Арсеналу" нужна убедительная победа, потому что им нужно нанести урон "Сити" и продемонстрировать самим себе, что именно они главная команда этих дней.

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    • Им нужно изменить менталитет, когда недостаточно просто оставаться собой. Они почти у цели. Это такая хорошая команда, и Салиба с Габриэлом быстре станут одной из лучших связок Премьер-лиги. Им нужно поверить, что это их время, их момент», — сказал Невилл Daily Mail.

    Напомним, что завтра, 21-го сентября «Арсенал» сыграет против «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 18:30 мск. «Канониры» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 10-ю очками в активе.

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