ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»9-й тур РПЛ. Кечинов ставит на «Спартак», Тарханов видит игру в столичном дерби равной
    Все новости спорта

    Защитник «Барселоны» может пополнить состав «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Трансферы
    Руководство «Челси» рассматривает возможности подписания защитника «Барселоны» Жюля Кунде. Об этом сообщает Sport.es.

    Жюль Кунде — защитник «Барселоны»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жюль Кунде — защитник «Барселоны»

    Стало известно, что боссы «синих» готовы заплатить каталонскому клубу около 60-и млн. евро и подписать игрока в зимнее трансферное окно. Сам Кунде не хочет покидать «Барселону» в ближайшее время.

    В нынешнем сезоне защитник провел за «сине-гранатовых» 5 матчей в рамках испанской Примеры, забил гол и сделал голевую передачу.

  • Обреченные. Каземиро, «Эвертон», «Энджболл» и еще 7 вещей, которым недолго осталось в АПЛ
  • Топ-10 игроков, тренеров, клубов и даже абстрактных идей АПЛ, чьи дни в Премьер-лиге сочтены
  • 18/09/2024

    • Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик может покинуть клуб в январе 2025-го года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Факел» будет сопротивляться
  • «Зенит» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Джошуа нокаутирует Дюбуа и вернет себе титул IBF?
  • Джошуа — Дюбуа. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Армейцы покажут свой класс
  • «Рубин» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.52
  • Экспресс дня 21 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Джошуа — Дюбуа
  • Бои
  • Завтра в 01:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Медведев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры