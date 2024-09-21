Защитник «Барселоны» может пополнить состав «Челси»

Жюль Кунде — защитник «Барселоны» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что боссы «синих» готовы заплатить каталонскому клубу около 60-и млн. евро и подписать игрока в зимнее трансферное окно. Сам Кунде не хочет покидать «Барселону» в ближайшее время.
В нынешнем сезоне защитник провел за «сине-гранатовых» 5 матчей в рамках испанской Примеры, забил гол и сделал голевую передачу.
Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик может покинуть клуб в январе 2025-го года.