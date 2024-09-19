1-й таймФейеноорд — БайерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Флориан Виртц«Фейеноорд» — «Байер». Онлайн
  • 19:56
    • «Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
    Все новости спорта

    Мудрик зимой может покинуть «Челси»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси АПЛ Футбол Англии Бавария Бундеслига Футбол Германии Марсель Лига 1 Футбол Франции
    В зимнюю трансферную компанию английский «Челси» хочет немного разгрузить свой состав, продав несколько футболистов.

    Михаил Мудрик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Михаил Мудрик

    Как сообщает издание TEAMtalk, в их число входит и украинский полузащитник Михаил Мудрик. Он пока не вписывается в тактические схемы нового главного тренера «аристократов» Энцо Марески и все чаще остается в запасе.

    Поэтому «Челси» не против отпустить 23-летнего вингера зимой в случае выгодного предложения. Сейчас за ситуацией внимательно следят «Бавария», «Марсель», а также клубы АПЛ, готовые взять его в аренду.

    Всего за «синих» Мудрик провел 62 матча, забил 7 мячей. Его трансфер из «Шахтера» в 2023 году обошелся клубу с учетом бонусов в 100 млн евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» дома не уступит «Барселоне»
  • «Монако» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Локомотив» продолжит играть результативно
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ак Барс» уверенно разберется с гостями?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аталанта — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Ротор — Черноморец
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Карабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зволле — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры