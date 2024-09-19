Мудрик зимой может покинуть «Челси»

В зимнюю трансферную компанию английскийхочет немного разгрузить свой состав, продав несколько футболистов.

Как сообщает издание TEAMtalk, в их число входит и украинский полузащитник Михаил Мудрик. Он пока не вписывается в тактические схемы нового главного тренера «аристократов» Энцо Марески и все чаще остается в запасе.

Поэтому «Челси» не против отпустить 23-летнего вингера зимой в случае выгодного предложения. Сейчас за ситуацией внимательно следят «Бавария», «Марсель», а также клубы АПЛ, готовые взять его в аренду.

Всего за «синих» Мудрик провел 62 матча, забил 7 мячей. Его трансфер из «Шахтера» в 2023 году обошелся клубу с учетом бонусов в 100 млн евро.