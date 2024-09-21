«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:0, обзор

В матче 5-го тура АПЛсыграли безголевую ничью — 0:0.

Небольшим преимуществом на протяжении встречи владели манкунианцы, они создали больше моментов у ворот своего воспитанника Дина Хендерсона, но так и не смогли его пробить.

У «Кристал Пэлас» также было пару неплохих возможностей открыть счет, но в завершающей стадии команда была неточна.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 0:0 Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Крис Ричардс, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Хефферсон Лерма, 46'), Даити Камада, Эберечи Эзе (Джеффри Шлупп, 90'), Эдвард Нкетиа (Уилл Хьюз, 66'), Жан-Филипп Матета (Исмаила Сарр, 46') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Лисандро Мартинес, Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи, Алехандро Гарначо, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен (Мануэль Угарте, 76'), Кобби Майну, Джошуа Зиркзее (Маркус Рашфорд, 61'), Амад Диалло (Расмус Хёйлунн, 76') Предупреждения: Алехандро Гарначо (36'), Лисандро Мартинес (63'), Дин Хендерсон (64'), Уилл Хьюз (83'), Максанс Лакруа (90 + 5')

После этого матча с 7 очками «МЮ» идет на 11-й позиции. «КП» с 3 очками занимает 16-ю строчку.