Флик об ошибке тер Стегена: Мы все их совершаем, теперь необходимо смотреть вперед

Главный тренервысказался об ошибке голкипера команды матче общего этапа Лиги чемпионов против(1:2).

«Игра ногами — одна из сильных сторон тер Стегена. Таков стиль нашей команды. Мы хотим продолжать работать и сосредоточится на этом стиле, начинающемся с вратаря.

Тер Стеген допустил ошибку, но мы все их совершаем и должны учиться на них. Это уже произошло, теперь необходимо смотреть вперёд», — приводит слова Флика Sport.es.

Тер Стеген закрыл комментарии в своих социальных сетях из-за оскорблений в его адрес после матча с «Монако». Ошибка голкипера «Барселоны» привела к удалению полузащитника «сине-гранатовых» Эрика Гарсии на 10-й минуте встречи.