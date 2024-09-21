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    Флик об ошибке тер Стегена: Мы все их совершаем, теперь необходимо смотреть вперед

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об ошибке голкипера команды Марка-Андре тер Стегена в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:2).

    Марк-Андре тер Стеген — голкипер «Барселоны»
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    Марк-Андре тер Стеген — голкипер «Барселоны»

    «Игра ногами — одна из сильных сторон тер Стегена. Таков стиль нашей команды. Мы хотим продолжать работать и сосредоточится на этом стиле, начинающемся с вратаря.

    Тер Стеген допустил ошибку, но мы все их совершаем и должны учиться на них. Это уже произошло, теперь необходимо смотреть вперёд», — приводит слова Флика Sport.es.

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    • Тер Стеген закрыл комментарии в своих социальных сетях из-за оскорблений в его адрес после матча с «Монако». Ошибка голкипера «Барселоны» привела к удалению полузащитника «сине-гранатовых» Эрика Гарсии на 10-й минуте встречи.

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