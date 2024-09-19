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    «Леганес» уступил на своем поле «Атлетику» в матче Примеры

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    В перенесенном матче 7-го тура испанской Ла Лиги «Леганес» у себя дома уступил «Атлетику» из Бильбао — 0:2.

    Дани Вивиан
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    Дани Вивиан

    Первый тайм не принес забитых мячей, а все основные события разворачивались после перерыва.

    На 65-й минуте счет открыл центральный защитник басков Дани Вивиан, а через 10 минут преимущество своей команды удвоил Иньяки Уильямс.

    Футбол. Испания. Примера
    Леганес — Атлетик 0:2
    Голы: 0:1 Даниэль Вивиан (66'), 0:2 Иньяки Уильямс (76') Леганес: Хуан Сориано, Валентен Розье, Хорхе Саэнс (Ренато Тапиа, 73'), Серхио Гонсалес, Матия Настасич, Энрик Франкеса, Дарко Брашанац (Хуан Крус, 73'), Сейдуба Сиссе, Роберто Лопес (Мунир Эль-Хаддади, 80'), Мигель Де ла Фуэнте, Себастьен Аллер (Диего Гарсия, 80') Атлетик: Хулен Агирресабала, Юри Берчиче, Даниэль Вивиан, Унай Нуньес, Андони Горосабель, Микель Весга (Benat Prados, 57'), Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 63'), Альваро Джало (Иньяки Уильямс, 57'), Алехандро Беренгер, Нико Уильямс (Горка Гурусета, 46'), Unai Gomez (Ойан Сансет, 57') Предупреждения: Мигель Де ла Фуэнте (41'), Валентен Розье (63')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Атлетик» поднялся в таблице Ла Лиги на пятое место с 10 очками, а «Леганес» (5) — 15-й.

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