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    Романо сообщил, кто станет новым тренером «Ромы»

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    Новым главным тренером «Ромы» может стать Иван Юрич, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Иван Юрич
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    Иван Юрич

    В среду, 18 сентября, «Рома» объявила об увольнении Даниэле Де Росси, под руководством которого команда не одержала ни одной победы в первых четырех турах Серии А.

    Источник утверждает, что руководство «Ромы» стремится найти тренера, похожего по стилю управления на Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

    В римском клубе считают, что Юрич тоже обладает способностью развивать молодых футболистов.

    Также отмечается, что «Рома» и Юрич близки к согласованию последних деталей контракта.

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    • Предыдущим местом работы 49-летнего Юрича был «Торино». Хорватский специалист покинул туринский клуб в мае этого года.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Рому» может возглавить экс-тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич.

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