Романо сообщил, кто станет новым тренером «Ромы»

Новым главным тренеромможет стать, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В среду, 18 сентября, «Рома» объявила об увольнении Даниэле Де Росси, под руководством которого команда не одержала ни одной победы в первых четырех турах Серии А.

Источник утверждает, что руководство «Ромы» стремится найти тренера, похожего по стилю управления на Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

В римском клубе считают, что Юрич тоже обладает способностью развивать молодых футболистов.

Также отмечается, что «Рома» и Юрич близки к согласованию последних деталей контракта.

Предыдущим местом работы 49-летнего Юрича был «Торино». Хорватский специалист покинул туринский клуб в мае этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Рому» может возглавить экс-тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич.