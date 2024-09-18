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    Экс-тренер «Боруссии» может возглавить «Рому»

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    Эдин Терзич может стать новым главным тренером «Ромы».

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    По информации Sky Italia, назначение 41-летнего немца — приоритетный вариант для римского клуба.

    В среду, 18 сентября, «Рома» объявила об увольнении Даниэле Де Росси, под руководством которого команда не одержала ни одной победы в первых четырех турах Серии А.

    Терзич в прошлом сезоне вывел дортмундскую «Боруссию» в финал Лиги чемпионов. В решающем матче его команда проиграла мадридскому «Реалу».

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    • Итальянские СМИ также утверждают, что «Рома» рассматривала кандидатуру Стефано Пиоли, но экс-тренер «Милана» решил возглавить саудовский «Аль-Наср».

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