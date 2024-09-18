Деограсия: С такой работой дальше результаты придут

Главный тренервысказался о матча против(1:3) в Кубке страны.

«Игра разделилась на две части. Мы показали достойную игру. В первом тайме могли забить больше. Во втором тайме "Ростов" взял инициативу и стал чаще создавать моменты. К сожалению, нам забили вновь со стандартов. Если мы это продолжим делать, то ситуация будет тяжелой.

У "Ростова" хороший состав и тренер. Мы вели в счете. "Ростов" очень интенсивно играет. Жаль, что мы не могли доводить дело до победы, когда вели в счете.

Не угнетает ли серия поражений? Я готов на все 1000%. Игроки готовы на 1000%. С такой работой дальше результаты придут. Мы решим все задачи», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

После этого матча «Ростов» занимает 2-е место в группе В Кубка России с 9-ю очками в активе. «Оренбург» — на 4-й позиции без набранных баллов.