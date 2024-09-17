Осинькин: Сейчас очень тяжело найти молодых российских футболистов

Главный тренервысказался о комплектации состава команды.

«Мы всегда готовы брать молодых перспективных русских футболистов. Например, взяли Дмитриева. Но сейчас очень тяжело молодых россиян найти. Тот канальчик, которым мы раньше очень хорошо пользовались, к сожалению, иссяк.

Комфортно ли работать с легионерами? Я — тренер. Найду общий язык с любым футболистом», — цитирует Осинькина Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Крылья Советов» имеют в своем активе девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.