ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичПровальный план Джоковича, регресс Кудерметовой и новый отказ Надаля
  • 15:46
    • Экс-тренер «Милана» может возглавить клуб Роналду
  • 15:35
    • «Манчестер Сити» может приобрести нападающего «Ноттингем Форест»
    Все новости спорта

    Осинькин: Сейчас очень тяжело найти молодых российских футболистов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Крылья Советов
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о комплектации состава команды.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «Мы всегда готовы брать молодых перспективных русских футболистов. Например, взяли Дмитриева. Но сейчас очень тяжело молодых россиян найти. Тот канальчик, которым мы раньше очень хорошо пользовались, к сожалению, иссяк.

    Комфортно ли работать с легионерами? Я — тренер. Найду общий язык с любым футболистом», — цитирует Осинькина Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Крылья Советов» имеют в своем активе девять очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли «Милан» и «Ливерпуль» сильнейшего?
  • «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Рубин» даст бой «Зениту»
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • ЦСКА одержит победу еще в одном московском дерби
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры