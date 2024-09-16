Тренер «Атланты»: Миранчук уже близок к ста процентам адаптации и готовности

Исполняющий обязанности главного тренера американскойвысказался об адаптациив команде.

«Сложно говорить в процентном соотношении. Он адаптируется очень быстро. Но ему, конечно, нужно время. Но он уже близок к ста процентам. Но могу сказать, что он прекрасный человек, здорово проявляет себя на поле. Уже появляется хорошее взаимодействие с партнерами.

Постепенно подводим его. С "ЛА" он получил 30 минут. В прошлом матче вышел в старте. Он важный игрок для нас, поэтому надо делать все постепенно. Если дать слишком много нагрузки и он получит травму, никому от этого лучше не станет. У нас сейчас график по три матча в неделю. Так что надо распределять нагрузку по-умному», — цитирует Валентино Sport24.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Он перешел из «Аталанты».