ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Самуэле РиччиТрансферный дайджест. 10 — 16 сентября
  • 21:41
    • «Торпедо» сломило сопротивление «Балтики» и вышло на второе место
  • 21:19
    • «Северсталь» уверенно победила «Металлург»
  • 19:08
    • Овечкин получил травму на тренировке «Вашингтона»
  • 19:04
    • «Арсенал» одолел «Урал» в Первой лиге
    Все новости спорта

    Тренер «Атланты»: Миранчук уже близок к ста процентам адаптации и готовности

    Футбол MLS Футбол России Атланта Юнайтед
    Исполняющий обязанности главного тренера американской «Атланты Юнайтед» Роб Валентино высказался об адаптации Алексея Миранчука в команде.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    «Сложно говорить в процентном соотношении. Он адаптируется очень быстро. Но ему, конечно, нужно время. Но он уже близок к ста процентам. Но могу сказать, что он прекрасный человек, здорово проявляет себя на поле. Уже появляется хорошее взаимодействие с партнерами.

    Постепенно подводим его. С "ЛА" он получил 30 минут. В прошлом матче вышел в старте. Он важный игрок для нас, поэтому надо делать все постепенно. Если дать слишком много нагрузки и он получит травму, никому от этого лучше не станет. У нас сейчас график по три матча в неделю. Так что надо распределять нагрузку по-умному», — цитирует Валентино Sport24.

    30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года. Он перешел из «Аталанты».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выявят ли «Милан» и «Ливерпуль» сильнейшего?
  • «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • «Рубин» даст бой «Зениту»
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • ЦСКА одержит победу еще в одном московском дерби
  • ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Барнсли
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.79
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры