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    Семшов: После забитого гола «Спартаку» нужно было строго играть в обороне

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    Экс-игрок сборной России Игорь Семшов подвел итоги матча «Спартака» и махачкалинского «Динамо» в 8-м туре РПЛ.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    Встреча прошла 15 сентября и закончилась вничью 1:1.

    «Почему результат неожиданный? Все по делу. Всего один удар в створ от "Спартака". Все понимали, что после поражения от махачкалинского "Динамо" в Кубке России "Спартаку" нужно взять реванш. Для этого нужно более агрессивно действовать впереди. Махачкала играет от обороны — это жесткая боевитая команда.

    "Спартак" умудрился забить гол после череды ошибок от защитников Махачкалы, но не смог удержать преимущество. После забитого гола нужно было строго играть в обороне», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

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