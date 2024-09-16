Семшов: После забитого гола «Спартаку» нужно было строго играть в обороне

Экс-игрок сборной Россииподвел итоги матчаи махачкалинскогов 8-м туре РПЛ.

Встреча прошла 15 сентября и закончилась вничью 1:1.

«Почему результат неожиданный? Все по делу. Всего один удар в створ от "Спартака". Все понимали, что после поражения от махачкалинского "Динамо" в Кубке России "Спартаку" нужно взять реванш. Для этого нужно более агрессивно действовать впереди. Махачкала играет от обороны — это жесткая боевитая команда.

"Спартак" умудрился забить гол после череды ошибок от защитников Махачкалы, но не смог удержать преимущество. После забитого гола нужно было строго играть в обороне», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».